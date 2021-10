Pächter-Wechsel: Untersberg-Wirte ziehen weiter

Sie verabschieden sich nach zehn Jahren als Pächter von der Hütte (1438 Meter Seehöhe), die auf der Südseite des Untersbergs im bayrischen Marktschellenberg liegt. Primär aus familiären Gründen. „Es gibt eine Schulpflicht und die müssen wir einhalten“, sagt Christian Aiglstorfer. Tochter Paulina (5) startet 2022 ihre Schullaufbahn. Das Hüttenleben am Untersberg ist damit kaum vereinbar, so Aiglstorfer– das Wanderziel ist nur zu Fuß und per Hubschrauber erreichbar. „Da kannst nicht schnell rauf, da geht man drei, vier Stunden“, sagt der Chef. Der Abschied fällt ihm schwer, auch wegen der„tollen Gäste“.