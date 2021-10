Manege frei für den Direktor im Zirkus des Wissens

Lieben Sie Zirkus?

Ja, sehr. Ich bin in Tel Aviv aufgewachsen und mein Vater ist mit mir oft in den Zirkus gegangen. Seither bin ich fasziniert vom Staunen, Lachen und der Verführung in andere Welten. All das kommt zusammen und begeistert alle Altersgruppen. Das ist auch meine Grundidee für den Zirkus des Wissens.