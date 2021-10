Einbruch in Juweliergeschäft von Polizei geklärt

Ein Einbruch in ein Juweliergeschäft in Rohrbach am 29. August 2021 ist nun nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Rohrbach geklärt. In der Nacht schlug der vorerst unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Glasvitrine im Eingangsbereich eines Juweliergeschäftes in Rohrbach ein und entwendete darin befindlichen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Weiters wurde nach gleicher Vorgehensweise vom unbekannten Täter versucht, die Glasvitrine bei einem weiteren Juweliergeschäft in Rohrbach einzuschlagen, um den darin befindenden Schmuck zu stehlen.