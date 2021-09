Bitcoin in El Salvador offizielles Zahlungsmittel

Die Digitalwährung Bitcoin ist in El Salvador jetzt offizielles Zahlungsmittel. Mit Inkrafttreten eines entsprechenden Gesetzes am Dienstag ging der mittelamerikanische Staat als erstes Land der Welt diesen Schritt. Das Gesetz sieht vor, dass jeder Händler, der technisch dazu in der Lage ist, Bitcoin als Zahlungsmittel annehmen muss. Auch Steuern können in der Kryptowährung bezahlt werden. Staatspräsident Nayib Bukele verkündete am Montag auf Twitter, das Land habe seine ersten 400 Bitcoin (aktueller Gegenwert rund 17,6 Millionen Euro) gekauft.