El Salvador: Tausende bei Protesten gegen Bitcoin

Die Demonstranten zerstörten einen Bankomaten, an dem man Bitcoins in Dollar umtauschen kann. Sie protestieren auch gegen ein Gerichtsurteil, das besagt, dass der Präsident zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten absolvieren kann. Das eröffnet Bukele die Möglichkeit, sich 2024 zur Wiederwahl zu stellen. „Es ist wichtig, zu sagen: Es reicht jetzt! Was die Regierung tut, ist arrogant, es ist autoritär“, sagte die 49-jährige Demonstrantin Dora Rivera.