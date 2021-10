1040 Euro Strafe für 0,06 Promille zu viel am Rad

Statt geringerer Strafe wurde es noch teurer

„Ich habe mich schriftlich zu dem Fall geäußert. Die Strafe aber blieb“, schildert der Student. Da er sich keine Rechtshilfe leisten konnte, zweifelte er das Urteil nicht an und stellte lediglich einen Antrag auf Strafminderung. Doch auch dieser wurde vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Zu seinem Entsetzen kamen daher noch 20 Prozent Aufschlag zur Geldstrafe hinzu plus Steuern, sodass B. letztendlich 1040 Euro bezahlen musste. „Ich fühle mich mit so einer hohen Summe als Student wirklich mehr als bestraft“, sagt der junge Wiener.