Kontrolle: Promi-Sohn ortet Polizei-Schikane

Nicht auf der Strada del Sole im sonnigen Italien (in Anlehnung an Rainhard Fendrichs einstigen Sommerhit in den 1980ern), sondern auf dem kalten Pflaster der Wiener Innenstadt war Sohn Lucas mitten in der Nacht gestrandet und musste sich einer Verkehrskontrolle unterziehen. Das passte dem Promi-Sohn ganz und gar nicht. Prompt postete er sein Schicksal auf Instagram.