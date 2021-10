Nächtliche Radtour mit über zwei Promille intus

Wer das Waldstück kurz nach der Azitobel-Brücke kennt, kann sich ausmalen, welch großes Glück der 19-Jährige hatte. Rund 40 Meter ist der Jugendliche über das bis zu 40 Grad steile Gelände abgestürzt, es grenzt an ein kleines Wunder, dass er dennoch noch in der Lage war, einen Bekannten per Handy über seine missliche Lage zu informieren. Dieser alarmierte dann auch umgehend die Rettungskräfte. Der Bergrettung Fontanella-Faschina gelang es schließlich, den Verunfallten mithilfe einer Seilwinde und einer Korbtrage aus dem unwegsamen Gelände zu befreien. Nach der Erstversorgung vor Ort, wurde der Bursche mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Bereits zuvor musste er sich einem Alkotest unterziehen - wie sich herausstellte, hat er bei seiner nächtlichen Radtour 2,16 Promille intus.