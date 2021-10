Mia Khalifa packt aus: Ihr Leben nach den Pornos

Mit Anfang 20 landete sie in der Welt der Pornographie und wurde wegen ihrer Auftritte auf Pornhub & Co. vom IS mit dem Tod bedroht. Heute ist sie erfolgreiche Influencerin mit über 50 Millionen Fans auf Twitter, Instagram und Onlyfans: Mia Khalifa (28). Die US-Amerikanerin mit libanesischen Wurzeln hat der Pornoindustrie den Rücken gekehrt und rechnet nun in einem Interview mit den Anfängen ihrer Karriere ab.