Ex-Pornostar Khalifa erregt Wut mit Israel-Posting

„Mia sollte versuchen, in Gaza für fünf Minuten Wein zu trinken (oder eines der anderen Dinge zu tun, die ihr Spaß machen) und sehen, was dann passiert“, schrieb User Joe Peltlin und spielte damit auch auf Mia Khalifas Pornokarriere an. Er hängte seinem Tweet ein Video an, in dem der renommierte US-amerikanische Journalist Nicholas Kristof gegen den Vorwurf der Apartheid auftritt, da Araber in Israel gleiche Rechte hätten wie Juden (siehe unten).