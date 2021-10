Wanderer waren nicht auf Schnee vorbereitet

Am Sonntag gegen 8.30 Uhr starteten ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Krems-Land und seine beiden Bergkameraden eine Tour vom Parkplatz Grünau in Richtung Großer Pyhrgas. Für ihren Aufstieg wählten sie den sogenannten Hofersteig. Gegen 11.30 Uhr befanden sie sich auf einer Seehöhe von etwa 1800 Meter. Von dort an gestaltete sich die Wegfindung für die 3er Gruppe wegen der Schneelage als äußerst schwierig.