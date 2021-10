Mischlingsrüde „Carlos“ fraß Köder mit Rattengift

„Du warst mein bester Freund, treuer Begleiter und immer da wenn ich dich brauchte… dein Platz war hier, neben mir… jetzt ist er kalt und leer! Es zerreißt mir das Herz, zu wissen, dass du deinen letzten Atemzug ohne mich machen musstest, weil ich nicht schnell genug war! Gerade als du mich so dringend gebraucht hast, war ich nicht da. Was bleibt sind die schönen Erinnerungen, die ich für immer in meinem Herzen bewahren werde! Ruhe in Frieden, Carlos. Du wurdest geliebt und wir werden dich immer vermissen“ - mit diesen berührenden Worten verabschiedete sich Jasmin E. von ihrem geliebten Bello.