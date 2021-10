Österreicher verunglückt auf deutscher Autobahn

Am Samstagnachmittag gegen 17.40 Uhr kam ein 59-jähriger Autofahrer auf der A96 bei Aitrach nach links von der Fahrbahn ab, streifte die Mittelleitplanke und blieb bewusstlos in seinem Daimler-Benz sitzen. Der aus Österreich stammende Mann musste aus seinem Pkw geborgen und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden.