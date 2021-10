Vater droht mehrjährige Haft wegen WhatsApp-Bild

„Witzig gedachte Kindheitserinnerung“

Wie und warum das Bild in seinem WhatsApp-Status gelandet war, konnte schließlich auch geklärt werden: Das mutmaßlich kinderpornografische Foto wurde bereits vor etwa 15 Jahren aufgenommen und zeigt Vater und Sohn auf der Couch sitzend in beschriebener Pose - „ohne dass hierbei ein sexueller Missbrauch oder ähnliches stattfand“, wie die Polizei festhält. Der Sohn hatte die Aufnahme demnach vor kurzem wiederentdeckt und als „witzig gedachte Kindheitserinnerung“ an seinen Vater geschickt, der es laut Polizei wiederum „noch witziger“ fand, das Bild - sogar in Absprache mit seinem Sohn - als Statusfoto bei sich einzustellen.