„Wir sind die größte Plattform für Kinderpornos“

Die im Schriftverkehr wiedergegebenen Ansichten dürften der Privatmeinung des Apple-Managers entsprechen, werden in dem Chatprotokoll nicht mit Zahlen untermauert. Sie zeigen aber, wieso Apple sich zuletzt so für die Überwachung von Fotos am iPhone und anderen Apple-Geräten starkmachte: Offenbar sind Kinderpornos und die Nutzung durch Pädophile für den iPhone-Konzern ein größeres Problem, als gedacht. Sibert schreibt in dem Chat der beiden Manager: „Und die Privatsphäre macht uns den Kampf dagegen nicht leichter.“