„Nirvana-Baby“ klagt wegen Kinderpornografie

Eldens Eltern verdienten nur 200 Dollar mit seinem Bild

Der nun 30-Jährige war vier Monate alt, als das Bild in einem Schwimmbad in Pasadena geschossen wurde. Das nackte Kind und der Geldschein würde laut Elden einen „Sexarbeiter, der nach einer Dollarnote greift“, andeuten. Die Beklagten hätten „wissentlich kommerzielle Kinderpornografie produziert, besessen und beworben“, so der Kläger. Während seine Eltern lediglich einmalig 200 Dollar verdient hätten, habe die Band und die Plattenfirma dagegen sehr viel Geld mit dem Foto verdient.