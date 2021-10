Über stille Pfade zum Falvkopf

Das Lawinenjahr 1954

Immer wieder werden dabei Lawinenverbauungen passiert. Das hat einen guten Grund: Am 11. Jänner 1954 ging nach starken Schneefällen vom Falvkopf eine Staublawine ab. 82 Bewohner von insgesamt 14 Höfen wurden dabei verschüttet, 34 von ihnen starben in den Schneemassen. In jenen schicksalhaften Jännertagen ereigneten sich im ganzen Land mehrere verheerende Lawinenabgänge. Der Winter 1953/54 hatte mild begonnen. Noch im Dezember war es der Chronik zufolge ungewöhnlich warm, sogar Frühlingsblumen sprossen. Ab dem 8. Jänner setzte jedoch überraschend starker Schneefall ein - binnen 24 Stunden fielen bis zu zwei Meter Neuschnee. Diese großen Mengen konnten sich aufgrund der zuvor herrschenden, milden Temperaturen nicht mit dem Untergrund verbinden und die Lawinengefahr spitzte sich dramatisch zu. Bis zum 12. Jänner gingen landesweit rund 400 Lawinen ab. Insgesamt verloren 125 Menschen ihr Leben, zahlreiche Gebäude wurden zerstört. Als Konsequenz aus dieser Naturkatastrophe wurde mit der Errichtung umfassender Lawinenverbauungen begonnen. Am Falvkopf reichen diese bis kurz unters Gipfelkreuz.