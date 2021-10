Wo Tirols Olivenbäume & Palmen im Winter urlauben

Überwinterungsplätze für Pflanzen sind rar

Oleander, Bougainvilleen, Zitronenbäume, Oliven, Palmen – das sind die Gäste, die Gwiggner in den kommenden Monaten in einem seiner Glashäuser beherbergt. Er ist einer der wenigen Gärtner, die Überwinterungsplätze anbieten können. Nicht für jedes Grün, sondern für die oberen Zehntausend – sprich große Topfpflanzen, wie man sie in Hotelgärten, vor Firmeneingängen oder auf großen Plätzen als schmuckes Zierelement findet. Große Pflanzen, die nicht selten Tausende Euro wert sind.