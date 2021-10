Linzer Ladendieb (70) wehrte sich gegen Festnahme

Zu einer Festnahme nach einem räuberischen Diebstahl kam es am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Wohnung eines 70-jährigen Linzers. Der Mann wird beschuldigt gegen 13.45 Uhr, in einem Supermarkt im Linzer Süden diverse Haushaltsartikel gestohlen zu haben. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, versuchte ihn eine Mitarbeiterin anzuhalten. Dies soll der Mann verhindert haben, indem er die Verkäuferin mit seinem Einkaufswagen zur Seite stieß. Danach stieg der Mann in seinen Pkw ein und flüchtete. An seiner Wohnadresse sahen Polizisten wenig später seinen Wagen und auch den Mann, der sich am Balkon im zweiten Stock befand.