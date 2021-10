Kanzler Schallenberg: Auswärts als Heimspiel

So entspannt hat man Alexander Schallenberg seit Tagen nicht gesehen. Bei seiner Regierungserklärung und auch die übrige Zeit im Parlament hat er nicht den Eindruck hinterlassen, als fühle er sich wohl in seiner Haut. Doch am Donnerstag blühte er regelrecht auf, ein Lächeln hier, ein Scherzchen dort, jede Geste sitzt. Auf dem internationalen Parkett fühlt sich der Diplomat wohl, hier ist er daheim. In der großen Delegation, die nach Brüssel gereist ist, wird schon herumgewitzelt, ob Schallenberg nicht am liebsten hierbleiben würde.