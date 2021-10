Schallenbergs Auslandsreise mit Signalwirkung

Kurz als Pro-Europäer und Kritiker

Kurz hatte sich in der EU abwechselnd als überzeugter Pro-Europäer und als Kritiker gegen die EU-Bürokratie positioniert. Innerhalb der Europäischen Union war er unterschiedliche Allianz eingegangen. So trat er an Seite seiner Kollegen aus den Niederlanden, Schweden, Dänemark und Finnland im Rahmen der „Frugalen“ für eine Begrenzung des EU-Haushalts und der Zuschüsse im Rahmen des EU-Corona-Wiederaufbaufonds auf - in dieser Allianz verteidigte Kurz auch den neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus, der Subventionen aus dem EU-Budget an rechtsstaatliche Kriterien knüpfte.