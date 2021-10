499 Unterstützer für mehr Baumschutz

„Jeder Baum ist wertvoll“, erklärt Klubobfrau Selina Prünster. Nicht nur bei den Grünen sorgen Baumfällungen und Bodenversiegelungen in Wiener Neustadt für Unmut. Jetzt wurde ihrerseits ein Initiativantrag mit knapp 500 Unterschriften für „echten Baumschutz“ in der Stadt eingebracht: „Damit muss das Baumschutzgesetz im Gemeinderat diskutiert werden“, so Prünster. Die lückenhafte Verordnung greife nämlich nicht bei Privaten. So seien etwa Genossenschaften bei einer Verbauung nicht verpflichtet, Bäume nachzupflanzen. Das gehöre geändert.