Euregio: Nur drei Ideen wurden Opfer des Virus

Im Würgegriff von Corona führte Tirol nun zwei Jahre den Vorsitz über die Euregio. Am Donnerstag wurde der symbolische Wanderstock an das Trentino übergeben. Erfreulich: Trotz Pandemie wurden nur drei von 51 Projekten begraben. „Trotz der Widrigkeiten funktioniert die Zusammenarbeit“, so Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).