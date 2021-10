Probefahrt mit Auto endete mit einem Überschlag

Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 13. Oktober 2021 um 19.20 Uhr in Oberwang mit einem Pkw im Rahmen einer Probefahrt auf der L541 Oberwanger Landesstraße in Fahrtrichtung St. Georgen im Attergau. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf.