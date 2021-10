20 Kinder ziehen ihre Schulabmeldung wieder zurück

In diesem Jahr sind die Schulabmeldungen in ganz Österreich in die Höhe geschnellt. Ähnlich verhielt es sich im Burgenland mit doppelt so vielen Systemverweigerern. Für 20 der 250 Kindern fand der Heimunterricht jedoch ein schnelles Ende: Die Eltern fühlten sich oft überfordert, die Schüler vermissten ihre Freunde.