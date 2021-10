Smarte Drohne überwacht ein Leondinger Weingut

Die Digitalisierung hat bereits in vielen Branchen Einzug gehalten. Wo es noch großen Nachholbedarf gibt, ist die Landwirtschaft. Nun startet in Leonding ein Testballon in Form der Bündelung der 5-G -Technologie mit Drohnen. So kann das riesige Weingut Nussböckgut bestens im Auge behalten werden.