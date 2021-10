In NÖ: Ruf nach rascheren Drittimpfungen wird laut

Ruf nach Drittstich

Auch in einem Pflegeheim im Bezirk Bruck an der Leitha ist das Virus aktiv. 19 Personen, der Großteil Senioren, haben sich angesteckt. Auffällig: Laut „Krone“-Infos wurden fast alle Betroffenen vor rund einem halben Jahr immunisiert. Ein Mindestalter von 65 Jahren vorausgesetzt wären sie nach sechs Monaten nun also bereit für den dritten Stich. Laut Insider-Informationen wird im Sanitätsstab daher der Ruf nach raschen Drittstichen für Ältere immer lauter.