33 ausländische Erntehelfer mit Virus infiziert

Insgesamt 33 Erntehelfer gelten derzeit in Zusammenhang mit einem Cluster in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bezirk Gänserndorf als infiziert. Wie die „Krone“ erfuhr, kamen die betroffenen Helfer aus Rumänien bzw. der Ukraine mit negativem Test nach Österreich. „Jetzt wurden sie abgesondert und befinden sich vor Ort in Isolation“, heißt es aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.