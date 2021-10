„Guardians of the Galaxy“ im Launch-Trailer

Publisher Square Enix und Entwickler Eidos-Montréal (u.a. „Deus Ex: Mankind Divided“, „Shadow of the Tomb Raider“, „Marvel‘s Avengers“) haben den offiziellen Launch-Trailer zu „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ veröffentlicht. Dieser gibt einen Vorgeschmack auf die Kapriolen und Eskapaden, die das interplanetare Team in seinem galaktischen Abenteuer erwarten. Das Superhelden-Action-Adventure erscheint am 26. Oktober für PC und Konsolen.