Hinweisschild zerstört: Lkw-Fahrer ergreift Flucht

Zu dem Vorfall kam es gegen 14.30 Uhr. Der Lenker fuhr mit seinem Lkw mit türkischem Kennzeichen die Fallmerayerstraße entlang in nördliche Richtung. An der Kreuzung mit der Colingasse bog er nach links in diese ein. „Beim Einbiegen touchierte er das Hinweiszeichen ,Schutzweg‘, das am östlichen Fahrbahnrand angebracht ist“, heißt es seitens der Polizei. Das Verkehrszeichen wurde von der Haltestange gänzlich abgerissen. Der Lenker stieg aus und legte das Verkehrszeichen am Fahrbahnrand ab. Dann setzte er seine Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden.