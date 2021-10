Die Lage in den Kindergärten spitzt sich zu!

Die Kindergartenpädagogen schlagen Alarm. In Wien forderten am Dienstag 5000 Betreuer mit Trillerpfeifen bei einer Betriebsversammlung mehr Personal, mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen. Auch in Kärnten klagen Mitarbeiter über zum Teil unerträgliche Belastungen in den Betreuungseinrichtungen.