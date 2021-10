Verwirrung um Coronatest von Staatsanwalt

Was geschah wirklich in der Nacht vom 22. auf 23. September im Zimmer 211 eines Linzer Hotels? War der Lette (50) bei Bewusstsein, als seine Landsmänner das Zimmer verließen? Mit Zeugeneinvernahmen und Gutachten versuchte der Linzer Richter am Dienstag die Tatnacht zu rekonstruieren. Ein wichtiger Zeuge schwänzte. Und am Mittwoch ging vorerst nichts weiter, weil der Staatsanwalt positiv auf Corona getestet wurde. Jetzt war aber der zweite Test negativ und soll doch verhandeln dürfen.