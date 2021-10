Tiroler (74) nach Crash mit Alkolenker verletzt

Nach Crash in Betonmauer gekracht

Das Auto des 74-Jährigen kam durch den Crash von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Betonmauer. Dadurch zog sich der Mann Verletzungen zu und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 32-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein durchgeführter Alkomattest beim 32-Jährigen verlief positiv und ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.