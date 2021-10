Hat unser Braunkehlchen in OÖ bald ausgesungen?

Braunkelchen sind 14 cm groß, haben eine braun-schwarz gemusterte Oberseite und ihr Bauch ist weiß gefärbt. Charakteristisch für diesen Singvogel ist aber seine orangegelbe Färbung im Brustbereich. So schön und interessant diese Tiere sind – ihre Lage ist dramatisch. „Es ist eine Minute vor zwölf“, sagt BirdLife-Ornitohologe Hans Uhl aus Schlierbach. Gab es in den 1970er-Jahren noch mehr als 1000 Braunkelchen-Paare, die in OÖ verstreut gebrütet haben, so sind es jetzt nur mehr 30 Paare. Und diese verteilen sich auf eine Handvoll Mühlviertler Gemeinden entlang des Grenzstreifens zu Südböhmen. Daher muss dringend nachgeholfen werden. „Wenn in Sandl, Weitersfelden, Leopoldschlag, Bad Leonfelden und Klaffer nicht rasch zumindest doppelt so viele spät gemähte Wiesen oder Wiesenbrachen wie derzeit bereitgestellt werden, stirbt bei uns erstmals eine ehemals weit verbreitete Vogelart aus“, betont Uhl.