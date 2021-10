Frischer Wind für einst tiefrote Hochburgen

Während in der Landeshauptstadt alles beim alten blieb, SP-Stadtchef Klaus Luger souverän seinen Bürgermeister-Sessel in Linz behauptete, fielen in den Nachbarstädten Traun und Ansfelden die einst tiefroten Hochburgen. Mit Karl-Heinz Koll (VP) und Christian Partoll (FP) zieht ab Mitte November ein frischer Wind in den beiden Stadtchef-Büros ein.