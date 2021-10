Polizei zieht mehrere Alko-Lenker aus dem Verkehr

Am Samstag und Sonntag führte die Vorarlberger im Zeitraum von 16 Uhr bis 3 Uhr morgens in den Bezirken Bludenz und Feldkirch eine Verkehrs-Schwerpunktkontrolle durch, in die 20 Einsatzkräfte und ein Polizeiarzt eingebunden waren. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Lenkerinnen und Lenker gelegt, die unter Einfluss von Alkohol und/oder Suchtgift am Verkehr teilnahmen. Mit „Erfolg“!