Schlägereien: Mehrere Festnahmen in einer Nacht

Bosnier schlug 27-Jährigen ins Gesicht

Auch in Klagenfurt kam es zu Festnahmen. Hier gerieten ein Bosnier (32) sowie ein 27-Jähriger aus dem Iran in einer Straße in der Innenstadt in Streit. Der 27-Jährige wurde dabei von dem 32-Jährigen geschlagen. Die Polizei musste einschreiten. Infolgedessen mischte sich ein Russe (28) ein. Der Russe sowie der Bosnier wurden dabei so aggressiv, dass sie festgenommen werden mussten. „Die beiden waren nicht mehr zu beruhigen“, so die Polizei. Alle drei wurden angezeigt.