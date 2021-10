101 Neuinfektionen gibt das Land Kärnten bekannt

Coronacluster in Pflegeheim Villach-Land

Derzeit sind zwei Cluster in Kärnten bekannt. In einem Pflegeheim im Bezirk Villach-Land sind, wie berichtet, mehrere Personen positiv getestet worden. Im Bezirk Hermagor gibt es nach einer privaten Feier neun Infizierte. „Die Ergebnisse werden am Montag erwartet“, teilte Gerd Kurath vom Landespressedienst Kärnten mit.