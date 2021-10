Voller Pkw landete nach Sekundenschlaf am Dach

Auf der Zillertalstraße dürfte ein Pkw-Lenker (48) am Samstagnachmittag hinter seinem Lenkrad kurz eingenickt sein. Der Luxemburger verlor im Gemeindegebiet von Zell am Ziller die Kontrolle über sein vollbesetztes Fahrzeug, überschlug sich und landete am Dach. Der Fahrer und eine Beifahrerin wurden verletzt.