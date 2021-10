Weibliche Ausnahme in männlicher Justiz

Durch den Wechsel von Katharina Lehmayer, Präsidentin des Oberlandesgerichtes Linz, an die Spitze des Oberlandesgerichtes Wien, der am 1. November bevorsteht, verliert Oberösterreich eine Frau in der Spitze der Justiz. Im Rennen um den höchsten Richterposten in Oberösterreich und Salzburg sind nur Männer. Das Bewerbungsverfahren ist laut Ministerium noch nicht abgeschlossen.