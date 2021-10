Die Großstädter auf den Spuren der Wildnis

Die neue Sonderausstellung „Wildnis Stadt“ im Haus für Natur in St. Pölten bringt den Dschungel bis vor die eigene Haustür. Denn was kaum jemand vermutet: Mitteleuropäische Städte gehören zu den artenreichsten. „Die mosaikartig hohe Dichte an unterschiedlichen Lebensräumen auf kleiner Fläche macht die Stadt so faszinierend“, erklärt Ronald Lintner.