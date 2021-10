Alfa Romeo denkt um und bringt im März den Tonale

In Übereinstimmung mit der Strategie des Mutterkonzerns, die Synergien in der Größenordnung von fünf Milliarden Euro plant, will Alfa Romeo bis 2026 jedes Jahr ein neues Modell mit den Marken Alfa Romeo, DS und Lancia auf den Markt bringen. Ab kommendem März wird das SUV Tonale produziert und im Juni 2022 in Italien auf den Markt kommen, erklärte der CEO von Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato.