Mödlinger Cornerstone nehmen Kurs auf die Charts

Die Ecksteine von Cornerstone sind die Mödlinger Wachelhofer-Brüder, die seit vielen Jahren mit ihrer Band Erfolge feiern. Drei Alben hat die Formation bereits auf dem Kerbholz, mit ihrer Charity-Single „Smalltown Boy“ schafften sie es sogar in die heimischen Charts. Ein Coup, den die Musiker bald wiederholen wollen. Doch bevor es nun wieder ins Studio des kanadischen Top-Produzenten Harry Hess – er arbeitet mit Stars wie Billy Talent – geht, laden die vier nochmals zu Clubkonzerten im weiten Land: Und zwar am Freitag, dem 15. Oktober, in Dani’s Milchbar in Ybbs an der Donau sowie in Henry’s Pub in Waidhofen an der Thaya am darauffolgenden Samstag.