Diebin, die Tresore knackte, in Schubhaft gesetzt

Milde Strafe

Am Freitag stand sie in Linz wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls vor dem Richter. Schon vor der Polizei hatte sie die ihr vorgeworfenen Taten zugegeben, allerdings die Schadenshöhe bestritten. Das Geständnis wirkte sich auch auf das Urteil für die schwangere Rumänin aus: Schuldspruch und 15 Monate Haft, davon drei Monate unbedingt, die sie bereits in der Untersuchungshaft abgesessen hatte. Doch über ihre Enthaftung konnte sie sich nicht lange freuen. Sie wurde im Anschluss sofort wieder in Haft genommen, diesmal in Schubhaft. Die Frau soll so schnell wie möglich in ihr Heimatland abgeschoben werden, wo sie ihr Kind zur Welt bringen wird.