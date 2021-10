Ein Sicherheitsfest für das Herz in Innsbruck

Dazu wurden etliche Defibrillatoren in ganz Innsbruck platziert. Der für Gesundheit zuständige Vize Anzengruber wurde in der Nähe der Arzler Alm einst selbst Zeuge davon, wie ein Defi ein Leben gerettet hat. Wobei, wie Unterstützer und Uniqa Landesdirektor Michael Zenter richtig sagt: „Maschinen alleine retten kein Leben - das machen Menschen.“ Auch MPreis, vertreten durch Laura-Lisa Mölk, beteiligt sich am Projekt: In einigen Filialen sind Defis schon angebracht.