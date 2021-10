Viele Fragen zu kommender Skisaison noch offen

„Wir gehen davon aus, dass die Verordnung in den nächsten Tagen erlassen werden kann“, so das Tourismusministerium. Die Details seien „derzeit in finaler Erarbeitung“, heißt es seitens des Gesundheitsministeriums. „Inhaltlich haben wir alle notwendigen Regeln schon politisch vereinbart, jetzt geht es nur noch um die Verordnung, die diese Vereinbarung auch rechtlich verbindlich umsetzt“, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Für die jetzige Phase gilt die bisherige Regelung - Fahrgäste müssen eine FFP2-Maske tragen, brauchen aber keinen 3G-Nachweis.