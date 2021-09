Zittern vor 1G-Regel im Wintertourismus

Halten nicht noch so eine Saison durch

Das finale Konzept soll in den kommenden Tagen feststehen und Touristen Lust auf Winterurlaub machen: „Es wichtig, dass wir ein deutliches Signal an unsere ausländischen Gäste senden: Österreich ist nicht nur ein wunderschönes, sondern aufgrund seiner strengen Covid-Auflagen vor allem auch ein sicheres Urlaubsland“, so Seeber.