Suchtkranke wurde straffällig und muss in Anstalt

82 gefälschte Rezepte

Ohne das Substitutionsmittel Methadon war der Suchtdruck allerdings so stark, dass sich die Frau alles Mögliche einfallen ließ, um an Substanzen zu kommen. Einmal hatte sie Krankenhauskleidung dabei, um bei der Medikamentensuche im Spital weniger aufzufallen. Allein von 2019 bis 2020 legte sie 82 gefälschte Rezepte vor. Den Stempel hatte sie gestohlen. An viele Taten konnte sie sich vor Gericht nicht erinnern. „Es ist alles verschwommen“, sagte sie.