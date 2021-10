Unbekannter schlägt Heckscheibe ein

Eine völlig unverständliche Tat ereignete sich Dienstagnachmittag in Imst. Mitten am Nachmittag, zwischen 14.30 und 16 Uhr schlug der unbekannte Täter auf einem Parkplatz in Imst zu. Das Tatwerkzeug ist ebenso unbekannt wie der Täter. Was offensichtlich wird, ist, dass der Täter damit die Heckscheibe eines abgestellten Pkws zertrümmert hat. Dem Besitzer entstand ein Schaden im höheren 3-stelligen Bereich.