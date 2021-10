Neos-Idee im Landtag: Mit QR-Code gegen Gaffer

Kritik an Innsbrucks BM Willi

Zukunftsideen für den Pavillon will Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi kommenden Montag präsentieren. Bürger dürfen via Livestream zuschauen. Das veranlasste am Dienstag die Klubobleute von Für Innsbruck, ÖVP und FPÖ zu einer gemeinsamen Erklärung: „Gerade bei einem Vorhaben, das seit drei Jahren keinerlei Fortschritte erzielt, sollte die Bevölkerung eingebunden werden. Der Einladung zur Teilnahme an einem Online-Referat wird von den zeichnenden Fraktionen daher eine Absage erteilt und stattdessen eine breit angelegte Ideenfindung gemeinsam mit der Bevölkerung eingefordert“, heißt es in der Erklärung. „Dort, wo Willi seit drei Jahren erfolglos eine Lösung sucht und Stillstand herrscht, braucht es frische Ideen und eine Abkehr vom Parteidenken“, sagen die Klubobleute Lucas Krackl (FI), Andrea Dengg (FP) und Christoph Appler (VP).